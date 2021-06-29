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نقل النواب توصي بإعادة فتح محطة أتوبيس شرق الدلتا بالحسينية "محافظة الشرقية"

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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ناقشت  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد في اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولي، عضو مجلس النواب، بشأن عدم استكمال أعمال رصف مسافة 4 كم من طريق كوبرى الملح قرى الخريجين ترعة السلام بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية رغم توفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. 

كما ناقشت أيضا طلب إحاطة خاص بتوفير أتوبيسات نقل عام وتشغيل محطة أتوبيس شرق الدلتا لخدمة مدينة الحسينية والقرى المجاورة حيث إن المحطة تم تعطيلها منذ يناير ٢٠١١.

وطالب النائب خالد عبد المولي،  بتوفير اتوبيسات  جديدة وليست متهالكة لخدمة أهالي الحسينية، والقرى المجاورة لها، مؤكدا أن مركز الحسينية من المراكز المزدحمة بالسكان.

وأضاف النائب أنه تقدم بطلب إلى رئيس الوزراء ووزير قطاع الاعمال بشأن إعادة إفتتاح فرع شركة الدلتا للأوتبيسات بمركز ومدينة الحسينية لان شركة شرق الدلتا تابعه للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وتمت الموافقة على تشغيل خطين ب10 أتوبيسات جديدة خط (الحسينية-زقازيق)،وخط (الحسينية-القاهرة).”

ومن جانبه، قال اللواء عبد المطلب متولي، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري، إن هناك تفاوضا من أجل فض النزاع على ملكية قطعة الأرض الخاصة بمحطة شرق الدلتا الحسينية.

وتابع  "عبد المطلب"، “هناك ٣ شركات نقل حالهم موش تمام وبالتالي سيكون هناك دمج لهم لان خسائرهم وصلت مليار جنيه،  وبهم ٣٥٠٠ عامل و٩٠٠ سيارة بمتوسط ٣٠٠ أتوبيس لكل شركة من الشركات الثلاث وكل أتوبيس له ٩ عمال”.

ومن جانبه قال النائب خالد عبد المولي، إن محطة الحسينية تم الاستيلاء عليها خلال الفوضي التي عمت الشرقية بعد يناير ٢٠١١، وأرض المحطة هي أملاك دولة، وما يحدث محاولات فاشلة للاستيلاء على أراضي الدولة.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، بإعادة فتح محطة أتوبيس شرق الدلتا بالحسينية بمحافظة الشرقية، بقوة ٧ أتوبيسات جديدة وذلك لأهميتها الإستراتيجية؛ حتى يصل المواطن لعمله وبيته بسلام.

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نقل النواب محطة أتوبيس محافظة الشرقية طلب إحاطه شرق الدلتا بالحسينية

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