لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن

تفاجأ رجل الأمن من قيام الفنانة ​إليسا​ بفرض قوة شخصيتها عليهم في حفلها الأخير الذي أقيم في مدينة ​إربيل​، عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق وأجبرتهم على التراجع من أجل معجبة.









وأظهرت مقاطع فيديو متداولة للفنانة اللبنانية من الحفل وهي تقف بكامل أناقتها على المسرح بينما تأتي معجبة باتجاهها وتحاول الوصول إليها لتسليمها هدية، إلا أن رجال الأمن او الحارس الشخصي منعها من التقدم، وهو ما دفع إليسا للتدخل، قائلة: "حبيبي أنا قلت لها"،





و نال المقطع إعجاب الآلاف من المشاهدين الذين أثنوا على لطافة إليسا مع محبيها وعفويتها على المسرح، لافتين الى أن الحفل حمل الكثير من الأحاديث الطريفة بينها وبين جمهورها، ما جعلها تراند على السوشيال ميديا.

واختارت إليسا إطلالة أنيقة بفستان طويل بلون متموج بين الرمادي والفضي وبتصميم ناعم أظهرها في غاية النحافة مع إبراز خصرها، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور.



















