Advertisements

لهذا السبب.. إليسا تتحدى رجال الأمن

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 01:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

تفاجأ رجل الأمن من قيام الفنانة ​إليسا​ بفرض قوة شخصيتها عليهم في حفلها الأخير الذي أقيم في مدينة ​إربيل​، عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق وأجبرتهم على التراجع من أجل معجبة.


وأظهرت مقاطع فيديو متداولة للفنانة اللبنانية من الحفل وهي تقف بكامل أناقتها على المسرح بينما تأتي معجبة باتجاهها وتحاول الوصول إليها لتسليمها هدية، إلا أن رجال الأمن او الحارس الشخصي منعها من التقدم، وهو ما دفع إليسا للتدخل، قائلة: "حبيبي أنا قلت لها"،

و نال المقطع إعجاب الآلاف من المشاهدين الذين أثنوا على لطافة إليسا مع محبيها وعفويتها على المسرح، لافتين الى أن الحفل حمل الكثير من الأحاديث الطريفة بينها وبين جمهورها، ما جعلها تراند على السوشيال ميديا.

واختارت إليسا إطلالة أنيقة بفستان طويل بلون متموج بين الرمادي والفضي وبتصميم ناعم أظهرها في غاية النحافة مع إبراز خصرها، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل كبير من الجمهور.






أخبار تهمك

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 6 ساعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يشن هجومًا جديدًا على يسرا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ 40 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ أقل من نصف ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ أقل من ساعتين

تريزيجيه يفجر مفاجأة عن فايلر

منذ ساعة و 10 دقيقة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

12:25 ص

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة