عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

أنهى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التعاقد مع صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه.





وتوصل مساء أمس، المارد الأحمر إلى اتفاق رسمي مع نجوم المستقبل، حول التعاقد مع كريم فؤاد نجم الفريق المعار إلى إنبي، بداية من الموسم الجديد.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص، أن اللاعب وقع بصورة رسمية في جلسة خلال الساعات الأخيرة، على عقود توقيعه وانتقاله إلى ملعب التتش بالجزيرة، بعد نهاية إعارته إلى الفريق البترولي.





وتابع المصدر : "من المتوقع أن يظهر اللاعب داخل أروقة التتش، خلال الأيام المقبلة، بعد التوقيع الرسمي حتى يتم تقديمه بصورة رسمية في مؤتمر صحفي".





وكان نادي إنبي رفض تفعيل شرط الشراء من نجوم المستقبل رغم محاولاتهم في إنهاء الصفقة، إلا أن المطالب المادية ورغبة اللاعب حسمت الأمور لقلعة الجزيرة.