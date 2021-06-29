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محمد ثروت عن مشاركته في "ديدو": من أمتع تجاربي السينمائية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:43 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان محمد ثروت، إن فيلم "ديدو" من أمتع التجارب السينمائية التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "الجمهور الذي نتوجه له هو جمهور عام أو بمعنى أصح نتوجه إلى كل أفراد الأسرة من الأطفال حتى الكبار، وهو أمر ليس سهلا أن تجذب كل تلك الشرائح لمشاهدة فيلم بدور العرض. 

وتابع: "كنا نعمل بجدية شديدة، لأننا أردنا أن نقدم شيئا مختلفا للأطفال يتعلقون به، خاصة أننا واجهنا صعوبات بالتعامل مع أشياء غير موجودة والتفاعل مع أشياء ليس لها وجود، فقد كان التصوير مرهقا أحياناً في منطقة الحزام الأخضر بحارة السبكي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ولكن تغلبنا على ذلك بالمرح في الكواليس".

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