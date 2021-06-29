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جاريدو: الأهلي المرشح الأقوي للفوز بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي أن المارد الأحمر هو المرشح الاقوى للتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو المقبل . 

وأضاف جاريدو في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : 

الأهلي أفضل فنياً من فريق كايزر تشيفز الذي يقبع في المركز الثامن بالدوري الجنوب إفريقي ، بينما الفريق الأحمر مستقر بشكل كبير هذا الموسم ، ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، وأتوقع تتويج الفريق باللقب العاشر لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم .

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