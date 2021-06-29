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ميلان يستهدف كوتينيو من برشلونة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:37 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يسعى نادي ميلان الإيطالي لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، استعدادًا للموسم الجديد، لاسيما وأن الروسونيري سيشارك في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن ميلان دخل في محادثات مع برشلونة، بشأن التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو.

وأضافت: "الروسونيري يعمل على إعادة لاعب إنتر السابق إلى سان سيرو هذا الصيف، على سبيل الإعارة".

وتابعت: "كوتينيو يرتبط مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2023، فيما يحصل اللاعب على 12 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد، مشيرة إلى أن راتبه سيكون هو العقبة الوحيدة في طريق ميلان لضمه".

جدير بالذكر أن كوتينيو شارك في 12 مباراة بقميص برشلونة بالدوري الموسم المنقضي "2020-2021"، فيما غاب عن معظم مباريات الموسم بعدما تعرض لإصابة قوية عن الفريق لشهور عديدة.

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