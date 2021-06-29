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"أنا شيخ مش دجال".. تفاصيل سقوط البرلماني السابق علاء حسانين

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:31 ص
محكمة جنوب القاهرة
محكمة جنوب القاهرة
داليا عادل
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أثارت قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين الأيام الماضية ضجة كبيرة بعد تورطه في تكوين أخطر تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار المكون من 17 متهمًا، حيثتتوالى الأحداث والمفاجآت في القضية، ويتبين تورط شقيق المتهم علاء حسانين، ورجل الأعمال وصاحب قناة المحور سابقا حسن راتب، في القضية.

البداية.. معلومات حول قضية آثار
البداية بمعلومات وردت إلى ضباط مباحث مصر القديمة بتاريخ 24 يونيو الجاري مفادها قيام برلماني سابق بمشاركة آخرين في الاتجار بالآثار وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه برفقة 16 شخصا آخرين، وعلى الفور تم تشكيل أكبر فريق أمنى من مأموريات أمنية متزامنة وبعد استصدار إذن رسمي من النيابة العامة، حيث شاركت الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومباحث السياحة والآثار ومباحث الأموال العامة بمشاركة والتنسيق مع قطاعي الأمن العام والامن الوطني نجحت كلها في ضبط المتهمين بمأموريات متزامنة بعد تحديد ساعة الصفر وانطلقت المأموريات في سرية تامة توجت كلها في ضبط المتهمين متلبسين وبحوزتهم القطع الأثرية وذلك بعد أن عكف فريق البحث والتحقيق على جمع معلومات لعدة أسابيع وتتبع خط سير المتهمين ومراقبة تحركاته.

تحقيقات النيابة تكشف مفاجات وأقوال صادمة للمتهمين
في السياق تسلمت نيابة جنوب القاهرة، تقرير لجنة وزارة الآثار فيما يخص المضبوطات التي وجدت بحيازة النائب البرلماني السابق علاء حسانين و16 آخرين، بعد أن كشف أن أماكن الحفر تقع في منطقة أثرية بالقرب من منطقة مصر القديمة حيث كانت هناك 4 حفر، وأن لديه مخزن للتهريب، حيث أخفى فيه المتهم الرئيسي وهو علاء حسانين المضبوطات، ويحتوي ذلك المخزن على الآثار التي حصل عليها أثناء عمليات التنقيب، كما أن المتهمين استعانوا بالخرسانة للتأكد من زيادة عمق الحفر، فضلا عن سلامة العمال أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بعد ضبطه بالتنقيب والاتجار في الآثار وبحوزتهم 201 قطعة أثرية بمنطقة مصر القديمة، إلا أنه أنكر كونه دجالًا ولا مشعوذًا، واصفًا نفسه بأنه "شيخ معروف للناس وعالج آلاف المواطنين".

وتابع المتهم، خلال التحقيقات معه، أنه كان سببًا في فوز نادي الزمالك بدوري 2015 بسبب فك نحس النادي، موضحا أن بعض الأندية الأخرى في الدوري المصري كانت تستعين به قبل المباريات الهامة، لافتًا إلى أن كل المتهمين الذين قُبض عليهم يعملون معه في كل عمليات التنقيب لأنه لا يثق إلا فيهم، مؤكدا أنه جمع الملايين من تلك العمليات.

إلى ذلك، كشفت نيابة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء عن سقوط شقيق النائب البرلماني بعد تورطه فى القضية ورجل الأعمال الشهير حسن راتب لتمويله أكبر عملية تنقيب آثار  بملايين الجنيهات.

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