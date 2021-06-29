Advertisements

تريزيجيه يكشف كواليس رحيله عن أندرلخت

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي كواليس رحيله عن نادي أندرلخت رغم تعنت مسؤوليه ورفضهم رحيله.

وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي :"تلقيت عروضًا من نيس الفرنسي وسيلتيك الأسكتلندي ونوتنجهام الإنجليزي ولكن النادي رفض".

وأشار :"تلقيت عرضًا من نادي موسكرون البلجيكي وهو فريق كان في أخر ترتيب الدوري ووافقت رغم ضعف المقابل المادي والصعوبات التي واجهتها وتعنت مسؤولو نادي أندرلخت".

وأوضح :"لعبت في موسكرون ٦ أشهر من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر في الجابون وظهرت بشكل جيد للغاية".

وأوضح :"عدت إلى مصر بعد نهاية الموسم وتدربت داخل النادي الأهلي لأني كنت أريد تجهيز نفسي جيدًا للمنتخب".


وأكمل :"رفضت الاستمرار مع أندرلخت وقرر الانتقال لنادي قاسم باشا التركي رغم الانتقادات التي طالتني بسبب هذا الأمر".

وواصل :"نجحت في الموسم الأول وحصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي وفي الموسم الثاني كنت ثاني أفضل لاعب وكنت ضمن التشكيل المثالي للدوري".

وزاد :"تلقيت عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية مقابل ٥ مليون يورو في الموسم ولمدة ٥ مواسم ولكن نادي قاسم باشا رفض".

واختتم تصريحاته :"تلقيت عروضًا من أندية إيطالية لضمي مقابل ١٥ مليون دولار وكنت قريبًا من الرحيل".

وأردف :"كنت أتممت اتفاقي مع إنتر ميلان وبالفعل كنت قريب للغاية ولكن النادي طلب انتقالي لمدة موسم لبارما ولكني رفضت".

واختتم تصريحاته :"تلقيت عرضين بعدها من أستون فيلا مقابل ١٠ مليون دولار وسامبدوريا ب١٥ مليون دولار واخترت الانتقال للنادي الإنجليزي وقمت بالاستغناء عن مستحقاتي في قاسم باشا وتمت الصفقة".

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 8 ساعات

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 3 ساعات

تريزيجيه يفجر مفاجأة عن فايلر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة