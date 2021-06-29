تريزيجيه يكشف كواليس رحيله عن أندرلخت

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تريزيجيه يكشف كواليس رحيله عن أندرلخت
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 02:57 ص
علي نبوي
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كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي كواليس رحيله عن نادي أندرلخت رغم تعنت مسؤوليه ورفضهم رحيله.
وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي :"تلقيت عروضًا من نيس الفرنسي وسيلتيك الأسكتلندي ونوتنجهام الإنجليزي ولكن النادي رفض".
وأشار :"تلقيت عرضًا من نادي موسكرون البلجيكي وهو فريق كان في أخر ترتيب الدوري ووافقت رغم ضعف المقابل المادي والصعوبات التي واجهتها وتعنت مسؤولو نادي أندرلخت".
وأوضح :"لعبت في موسكرون ٦ أشهر من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر في الجابون وظهرت بشكل جيد للغاية".
وأوضح :"عدت إلى مصر بعد نهاية الموسم وتدربت داخل النادي الأهلي لأني كنت أريد تجهيز نفسي جيدًا للمنتخب".
وأكمل :"رفضت الاستمرار مع أندرلخت وقرر الانتقال لنادي قاسم باشا التركي رغم الانتقادات التي طالتني بسبب هذا الأمر".
وواصل :"نجحت في الموسم الأول وحصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي وفي الموسم الثاني كنت ثاني أفضل لاعب وكنت ضمن التشكيل المثالي للدوري".
وزاد :"تلقيت عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية مقابل ٥ مليون يورو في الموسم ولمدة ٥ مواسم ولكن نادي قاسم باشا رفض".
واختتم تصريحاته :"تلقيت عروضًا من أندية إيطالية لضمي مقابل ١٥ مليون دولار وكنت قريبًا من الرحيل".
وأردف :"كنت أتممت اتفاقي مع إنتر ميلان وبالفعل كنت قريب للغاية ولكن النادي طلب انتقالي لمدة موسم لبارما ولكني رفضت".
واختتم تصريحاته :"تلقيت عرضين بعدها من أستون فيلا مقابل ١٠ مليون دولار وسامبدوريا ب١٥ مليون دولار واخترت الانتقال للنادي الإنجليزي وقمت بالاستغناء عن مستحقاتي في قاسم باشا وتمت الصفقة".
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