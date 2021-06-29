تريزيجيه يكشف كواليس رحيله عن أندرلخت

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي كواليس رحيله عن نادي أندرلخت رغم تعنت مسؤوليه ورفضهم رحيله.





وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي :"تلقيت عروضًا من نيس الفرنسي وسيلتيك الأسكتلندي ونوتنجهام الإنجليزي ولكن النادي رفض".





وأشار :"تلقيت عرضًا من نادي موسكرون البلجيكي وهو فريق كان في أخر ترتيب الدوري ووافقت رغم ضعف المقابل المادي والصعوبات التي واجهتها وتعنت مسؤولو نادي أندرلخت".





وأوضح :"لعبت في موسكرون ٦ أشهر من أجل المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر في الجابون وظهرت بشكل جيد للغاية".





وأوضح :"عدت إلى مصر بعد نهاية الموسم وتدربت داخل النادي الأهلي لأني كنت أريد تجهيز نفسي جيدًا للمنتخب".









وأكمل :"رفضت الاستمرار مع أندرلخت وقرر الانتقال لنادي قاسم باشا التركي رغم الانتقادات التي طالتني بسبب هذا الأمر".





وواصل :"نجحت في الموسم الأول وحصلت على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي وفي الموسم الثاني كنت ثاني أفضل لاعب وكنت ضمن التشكيل المثالي للدوري".





وزاد :"تلقيت عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية مقابل ٥ مليون يورو في الموسم ولمدة ٥ مواسم ولكن نادي قاسم باشا رفض".





واختتم تصريحاته :"تلقيت عروضًا من أندية إيطالية لضمي مقابل ١٥ مليون دولار وكنت قريبًا من الرحيل".





وأردف :"كنت أتممت اتفاقي مع إنتر ميلان وبالفعل كنت قريب للغاية ولكن النادي طلب انتقالي لمدة موسم لبارما ولكني رفضت".





واختتم تصريحاته :"تلقيت عرضين بعدها من أستون فيلا مقابل ١٠ مليون دولار وسامبدوريا ب١٥ مليون دولار واخترت الانتقال للنادي الإنجليزي وقمت بالاستغناء عن مستحقاتي في قاسم باشا وتمت الصفقة".



