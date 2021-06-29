Advertisements

أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:20 ص
بوابة الفجر
Advertisements

احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ملك وليلى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب زاهر: "بناتي اتخرجوا النهاردة..  حالة غريبة أول مرة أحس بيها مشاعر كتير متلخبطة فرح وسعادة وفخر و خوف علي بكرا و دموع".

وأضاف: "مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مرة واحدة بس بجد كنت طاير من الفرح الحمد لله و الشكر لله علي كل السعاده اللي كنت فيها".

وتابع: "الحمد لله علي تخرج ملك و ليلى وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك و ليلي بحبكم أوي و فخور بيكم  قد الدنيا كلها".


أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)
أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)
أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)
أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)
أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)
أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تريزيجيه يفجر مفاجأة عن فايلر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)

منذ ساعة الا ربع

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 4 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 10 ساعات

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة