أحمد زاهر يحتفل بتخرج ابنتيه ملك وليلى (صور)





احتفل الفنان أحمد زاهر بتخرج ابنتيه ملك وليلى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتب زاهر: "بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها مشاعر كتير متلخبطة فرح وسعادة وفخر و خوف علي بكرا و دموع".





وأضاف: "مهو إحنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مرة واحدة بس بجد كنت طاير من الفرح الحمد لله و الشكر لله علي كل السعاده اللي كنت فيها".





وتابع: "الحمد لله علي تخرج ملك و ليلى وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك و ليلي بحبكم أوي و فخور بيكم قد الدنيا كلها".







