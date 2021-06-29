نجم تشيلسي على أعتاب نوريتش سيتي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي الإنجليزي يرحب برحيل أحد نجومه الشباب على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أنه متبقى على نجم خط وسط البلوز الإسكتلندي بيلي جيلمور إجراء الاختبارات الطبية الروتينية قبل توقيع عقد إعارة مع نوريتش سيتي الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن بيلي جيلمور لفت أنظار المراقبين خلال بطولة كأس أوروبا 2020 والتي نال خلالها جائزة أفضل لاعب في مباراة اسكتلندا أمام انجلترا والتي انتهت بالتعادل السلبي.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن جيلمور غاب عن المباراة الأخيرة الحاسمة أمام كرواتيا بسبب إصابته بفيروس كورونا لتودع اسكتلندا البطولة من الدور الأول.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه على نطاق واسع كان متوقعًا أن ينافس جيلمور كلا من ماتيو كوفاسيتش وجورجينيو على مكان في التشكيل الأساسي لتشيلسي في الموسم المقبل.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني الألماني للبلوز توماس توخيل لا يزال يرى أن الوقت مبكرًا للزج بالنجم الإسكتلندي في المباريات المهمة للبلوز.



