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الاتربي يعلق على فوز فريق الزمالك للسلة بلقب الدورى

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعرب محمد الاتربي نائب رئيس لجنة الزمالك عن سعادته بفوز فريق السلة بلقب الدورى بعد الفوز علي الاتحاد السكندرى.

أضاف الاتربي في تصريحاته لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامي مجدي عبد الغني، إن اللجنة وشها حلو علي النادي وحصدوا 5 بطولات في فترة قليلة جدًا، قائلا: "خدوا بطولات وملكوش دعودة بالمكافات".

تابع نائب رئيس لجنة الزمالك إنه لا يفكر في خوض انتخابات الزمالك المقبلة وإنه حضر لتأدية مهمة وبعد انتهائها سيرحل.

أضاف الإتربي إن اللجنة ستبدأ التفاوض مع أشرف بن شرقي من أجل تجديد تعاقده، لافتا إلي إن الزمالك يعتمد بشكل كبير علي الإعلانات فى تجديد تعاقدات اللاعبين، لافتا إلي إن قيمة التبرعات من جماهير الزمالك تخطت الـ 6 ملايين جنيه.

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