ماهر همام: بدر بانون يشبهني وعقدي في الأهلي كان 10 جنيهات

أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أن بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يشبهه في طريقة لعبه.





وقال ماهر همام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "بدر بانون يشبهني، لكنه يحتاج لاهتمام أكبر بالقوة البدنية".





واستكمل،"تدربت بشكل جيد على اللعب بالرأس، وهو ما ميزني من بين اللاعبين في جيلي بعد ذلك، والنادي الأهلي بيتي، ولو طلبني في أي شئ لن أتأخر عليه".





وتابع، "عقدي مع النادي الأهلي كان 10 جنيهات، وأول مكافأة حصلت عليها في النادي كانت 80 جنيه، وانضممت إلى منتخب مصر بعد شهور قليلة من تصعيدي للفريق الأول بالأهلي".





واضاف، "شاركت في مركز الظهير الأيمن في أول مبارياتي مع منتخب مصر الأول أمام تونس".





وأردف، "علي معلول وديانج والسولية ومحمد شريف من أبرز اللاعبين الحاليين القادرين على اللعب في جيلنا، ومن الزمالك فرجاني ساسي وبن شرقي وشيكابالا".



