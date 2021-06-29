ماهر همام: الخطيب وشحاته حرموني من جائزة أفضل لاعب في مصر

أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود الخطيب وحسن شحاته، تسببا في حرمانه من حصد جائزة أفضل لاعب في مصر.





وأشار همام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت مرشح دائما للفوز بجائزة أفضل لاعب في مصر، لكن الأمر كان صعب بسبب قلة شعبية مركزي بالإضافة لوجود الخطيب وحسن شحاتة في المنافسة، فكنت أحصل على جائزة أفضل أخلاق".





وتابع، "حسن شحاتة والخطيب كانا النجمين الأبرز جماهيريًا في جيلي، حسن شحاتة كان أفضل لاعب في إفريقيا، وأعتبره أخي الكبير".





وأضاف، "علي خليل من أسرع وأقوى المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، وأنصح المهاجمين الصغار بمتابعته والتعلم منه، وإبراهيم يوسف أحد أفضل المدافعين في التاريخ، كان سابق عصره".





واستكمل، "شعرت بخوف كبير بعد تصعيدي للفريق الأول بالأهلي، وفي أول اجتماع بالفريق مقدرتش أخد نفسي، بعد مشاهدة كل هؤلاء النجوم، وحسن حمدي أبلغني أنني سأكون مكسب الأهلي في أول مبارياتي مع الفريق أمام الزمالك".





وأوضح، "هيديكوتي مدرب الأهلي السابق، استبعد مصطفى يونس من حساباته بسبب تأخره عن التدريبات".



