ريال مدريد يصارع أتليتكو لخطف صفقة الجوهرة الإسبانية

تحدث تقرير صحفي ألماني مساء اليوم الاثنين عن تطور جديد بشأن صفقات ريال مدريد و أتليتكو مدريد في الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الثاني.





نجم لابيزيج يشعل صراعا قويا بين ريال مدريد واتليتكو

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أتلتيكو مدريد وريال مدريد يرغبان في الحصول على خدمات نجم لايبزيج داني أولمو، في الميركاتو الصيفي الجاري.





وأوضحت الصحيفة أن أتليتكو مدريد سبق وأن أبدى اهتمامه بضم أولمو، عندما كان لاعبًا في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي دينامو زغرب، قبل تدخل لابيزيج الألماني لحسم الصفقة.





وأشارت الصحيفة إلى أن إتمام الصفقة في أتلتيكو مدريد خلال الوقت الحالي، يمثل صعوبة بسبب الوضع الاقتصادي للتعاقدات الجديدة ليس كبيرًا في الصيف الجاري.





الجدير بالذكر أن الدولي الإسباني بدأ مسيرته بين صفوف دينامو زغرب الكرواتي، مع فئات الناشئين، وظهر لأول مرة مع الفريق الكروي الأول في موسم 2014-2015، حين كان عمره 16 عاما فقط، واستمر معه لمدة 5 سنوات.



