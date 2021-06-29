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الأهلى يحسم موقفه النهائي من مشاركة محمد الشناوي من الأولمبياد

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو النادي الأهلي موقفهم النهائي من مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

مشاركة الشناوي في طوكيو
كشف مصدر داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر لا يمانع تواجد محمد الشناوى مع المنتخب الأولمبى ولكن بشرط تقديم موعد مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز.

ويجري مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مفاوضات مع الاتحاد الإفريقى، من أجل تقديم موعد مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي و كايزر تشيفز الجنوب إفريقى يوم 17 يوليو، وهناك محاولات لتقديم موعد اللقاء إلى يوم 15 يوليو من نفس الشهر.

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