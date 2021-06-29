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ريال مدريد يحدد شروطه لبيع دياز

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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حدد نادي ريال مدريد الإسباني، شروطه لبيع مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، إبراهيم دياز، إلى ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان خرج دياز للعب في صفوف ميلان، خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، واستطاع أن يقدم مستويات مميزة رفقة الروسونيري، وهو ما جعل النادي يرغب في ضمه بشكل نهائي.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن دياز بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف ميلان بشكل نهائي، مقابل 20 مليون يورو.

واشترط ريال مدريد، أن يتم وضع بند يسمح له بإعادة شراء دياز مستقبلًا، مقابل 35 مليون يورو، وهو نفس البند الموضوع في عقد سيرجيو ريجيلون مع توتنهام.

وتأتي موافقة ريال مدريد على رحيل دياز، نظراً لأنه يدرك أن فرصته في المشاركة مع الفريق الموسم المقبل ستكون صعبة.

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