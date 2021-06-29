بعد زيزو والونش.. لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد نجم الفريق

استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، على بدء مفاوضات تمديد عقد النجم الدولي طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.





تمديد عقد طارق حامد في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء فتحوا باب المفاوضات مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض لبحث إمكانية تجديد عقده.





ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي لمنتخب مصر طارق حامد مع نادى الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.





ويعمل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء على إنهاء ملف تمديد عقد اللاعب للحفاظ على استمرار واحد من أهم العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك.





وأتم المصدر أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أبدى موافقته لمسؤولي القلعة البيضاء على خطوة تمديد عقده حيث طلب اللاعب تقديره ماديا في العقد الجديد.



