Advertisements

بعد زيزو والونش.. لجنة الزمالك تتحرك لتمديد عقد نجم الفريق

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، على بدء مفاوضات تمديد عقد النجم الدولي طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الفترة المقبلة.

تمديد عقد طارق حامد في الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسؤولي القلعة البيضاء فتحوا باب المفاوضات مع طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض لبحث إمكانية تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي لمنتخب مصر طارق حامد مع نادى الزمالك، بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا في يناير القادم.

ويعمل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء على إنهاء ملف تمديد عقد اللاعب للحفاظ على استمرار واحد من أهم العناصر الأساسية في تشكيل الزمالك.

وأتم المصدر أن طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أبدى موافقته لمسؤولي القلعة البيضاء على خطوة تمديد عقده حيث طلب اللاعب تقديره ماديا في العقد الجديد.

أخبار تهمك

تريزيجيه يفجر مفاجأة عن فايلر

منذ حوالي 4 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يصارع أتليتكو لخطف صفقة الجوهرة الإسبانية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سويسرا تُقصي فرنسا من كأس أمم أوروبا وتتأهل لربع النهائي لمواجهة إسبانيا

منذ حوالي 6 ساعات

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة