آخر تطورات انتقال كومان إلى ليفربول

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آخر تطورات انتقال كومان إلى ليفربول
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:24 ص
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام ألمانية آخر تطورات المفاوضات بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني من أجل إنتقال نجم الفريق البافاري الفرنسي كينجسلي كومان إلى صفوف الحمر في الموسم المقبل.
وأفادت شبكة سبورت 1 الألمانية بأن ليفربول أجرى اتصالات مع وكلاء أعمال النجم الفرنسي من أجل الانضمام إلى صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت الشبكة الألمانية أن والد كومان البالغ من العمر 25 عامًا يريد أن يتوجه إبنه إلى إنجلترا لكن بايرن ميونخ حريص على التجديد للنجم الفرنسي إلى ما بعد تاريخ نهاية عقده الحالي عام 2023.
ولفتت الشبكة الألمانية أن بايرن ميونخ قدر سعر كومان بحوالي 43 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 60 مليون دولار مما يعني أن ليفربول سيضطر إلى بيع لاعب أو اثنين قبل تقديم عرض رسمي للعملاق البافاري .
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