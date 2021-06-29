آخر تطورات انتقال كومان إلى ليفربول

ذكرت وسائل إعلام ألمانية آخر تطورات المفاوضات بين ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني من أجل إنتقال نجم الفريق البافاري الفرنسي كينجسلي كومان إلى صفوف الحمر في الموسم المقبل.





وأفادت شبكة سبورت 1 الألمانية بأن ليفربول أجرى اتصالات مع وكلاء أعمال النجم الفرنسي من أجل الانضمام إلى صاحب المركز الثالث في الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت الشبكة الألمانية أن والد كومان البالغ من العمر 25 عامًا يريد أن يتوجه إبنه إلى إنجلترا لكن بايرن ميونخ حريص على التجديد للنجم الفرنسي إلى ما بعد تاريخ نهاية عقده الحالي عام 2023.





ولفتت الشبكة الألمانية أن بايرن ميونخ قدر سعر كومان بحوالي 43 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 60 مليون دولار مما يعني أن ليفربول سيضطر إلى بيع لاعب أو اثنين قبل تقديم عرض رسمي للعملاق البافاري .



