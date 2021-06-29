Advertisements
الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:44 ص
غدير أحمد
Advertisements
عقدت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح جلسة اليوم مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، لمعرفة أخر متطلباته لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن لجنة التخطيط حاولت إقناع موسيماني بإعطاء والتر بواليا مهاجم الفريق فرصة ثانية ومعالجة أخطائه ليكون من العناصر الفعالة في الفريق، ويساند الثنائي محمد شريف وصلاح محسن ثنائي الهجوم.
وتحاول لجنة التخطيط إقناع موسيماني أن يعطي الأريحية لأمير توفيق، مدير التعاقدات، لتسويق اللاعب، في حالة عدم استغلاله للفرصة الثانية، ولتعويض المبلغ المدفوع في اللاعب حينما تم استقدامه من الجونة، حيث كلف خزينة الأحمر 2 مليون دولار .
وذلك ليعطي الفرصة المطلوبة من موسيماني مهلة للكونغولي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أمل أن يثبت اللاعب جدارته.
والجدير بالذكر أن النادي الأهلي سوف يستأنف تدريباته، غدا الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements