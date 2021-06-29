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الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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عقدت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح جلسة اليوم مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، لمعرفة أخر متطلباته لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن لجنة التخطيط حاولت إقناع موسيماني بإعطاء والتر بواليا مهاجم الفريق فرصة ثانية ومعالجة أخطائه ليكون من العناصر الفعالة في الفريق، ويساند الثنائي محمد شريف وصلاح محسن ثنائي الهجوم.

وتحاول لجنة التخطيط إقناع موسيماني أن يعطي الأريحية لأمير توفيق، مدير التعاقدات، لتسويق اللاعب، في حالة عدم استغلاله للفرصة الثانية، ولتعويض المبلغ المدفوع في اللاعب حينما تم استقدامه من الجونة، حيث كلف خزينة الأحمر 2 مليون دولار .

وذلك ليعطي الفرصة المطلوبة من موسيماني مهلة للكونغولي حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أمل أن يثبت اللاعب جدارته.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي سوف يستأنف تدريباته، غدا الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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