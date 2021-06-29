نجم تورينو يخطط للرحيل إلى الدوري الإنجليزي

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نجم تورينو يخطط للرحيل إلى الدوري الإنجليزي
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:04 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أحد نجوم تورينو الإيطالي المميزين يخطط للرحيل عن الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الإيطالي أندريا بيلوتي نجم تورينو الإيطالي البالغ من العمر27 عاماً يتطلع إلى الرحيل أكثر من أي وقت مضى وأن آرسنال الإنجليزي يبذل جهده من أجل الفوز بخدماته.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن بيلوتي الذي تراجع مستواه لبعض الوقت كان في حالة جيدة مرة أخرى في الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهدف آخرين على الرغم من نتائج تورينو المخيبة للآمال.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد بيلوتي مع تورينو ينتهي في صيف 2022 ويعمل النادي الإيطالي على تجديد العقد لكن بيلوتي يرفض التفاوض بشأن ذلك منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.
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