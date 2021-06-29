نجم تورينو يخطط للرحيل إلى الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أحد نجوم تورينو الإيطالي المميزين يخطط للرحيل عن الدوري الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن الإيطالي أندريا بيلوتي نجم تورينو الإيطالي البالغ من العمر27 عاماً يتطلع إلى الرحيل أكثر من أي وقت مضى وأن آرسنال الإنجليزي يبذل جهده من أجل الفوز بخدماته.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن بيلوتي الذي تراجع مستواه لبعض الوقت كان في حالة جيدة مرة أخرى في الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهدف آخرين على الرغم من نتائج تورينو المخيبة للآمال.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن عقد بيلوتي مع تورينو ينتهي في صيف 2022 ويعمل النادي الإيطالي على تجديد العقد لكن بيلوتي يرفض التفاوض بشأن ذلك منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.



