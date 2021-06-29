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كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:24 ص
غدير أحمد
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أعترض مسؤولو نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على فكرة تقديم موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وسبق وطلب مسؤولي القلعة الحمراء من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقام في الخامس عشر من يوليو المقبل بدلاً من السابع عشر.
وذلك لمحاولة لحاق بعض النجوم المختارين من الفريق من قبل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالمشاركة في دورة طوكيو.
ورفضت إدارة كايزر تشيفز تمسكها بخوض النهائي في السابع عشر من يوليو وعدم تقديم موعد المباراة، على الرغم من الموافقة المبدئية في بداية الأمر على تغيير موعد المواجهة.
وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-صفر في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.
ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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