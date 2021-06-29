كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

أعترض مسؤولو نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على فكرة تقديم موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وسبق وطلب مسؤولي القلعة الحمراء من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعديل موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ليقام في الخامس عشر من يوليو المقبل بدلاً من السابع عشر.





وذلك لمحاولة لحاق بعض النجوم المختارين من الفريق من قبل شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بالمشاركة في دورة طوكيو.





ورفضت إدارة كايزر تشيفز تمسكها بخوض النهائي في السابع عشر من يوليو وعدم تقديم موعد المباراة، على الرغم من الموافقة المبدئية في بداية الأمر على تغيير موعد المواجهة.





وحقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بنتيجة 4-صفر في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.





ويلتقي المارد الأحمر مع نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



