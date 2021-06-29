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اخر تطورات انتقال خاميس إلى ميلان
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:44 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن آخر تطورات بشأن ارتباط خاميس رودريجيز، صانع ألعاب إيفرتون، بالانتقال إلى ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت العديد من التقارير إلي أن رودريجيز سيكون بديل هاكان تشالهانوجلو الذي انتقل مؤخرًا إلى إنتر ميلان.
وبحسب المعلومات الواردة بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن صفقة رودريجيز قد تحسم لصالح ميلان نظير 10 ملايين يورو فقط نظير إتمام الصفقة".
وأضاف:" أن خورخي مينديز، وكيل رودريجيز ورافائيل لياو جناح ميلان، عرض على الروسونيري إتمام صفقة تبادلية مع إيفرتون تضم اللاعبين".
وتابع:"ميلان لديه شكوك بشأن الحالة الجسدية لرودريجيز، وعدم انتظامه في المشاركة بالمباريات خلال المواسم الأخيرة".
وأختتم:"و سيعقد مسؤولي ميلان اجتماع ظاري مع مينديز، الأسبوع المقبل، لتقييم جدوى صفقة رودريجيز".
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