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اخر تطورات انتقال خاميس إلى ميلان

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:44 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن آخر تطورات بشأن ارتباط خاميس رودريجيز، صانع ألعاب إيفرتون، بالانتقال إلى ميلان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير إلي أن رودريجيز سيكون بديل هاكان تشالهانوجلو الذي انتقل مؤخرًا إلى إنتر ميلان.

وبحسب المعلومات الواردة بموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن صفقة رودريجيز قد تحسم لصالح ميلان نظير 10 ملايين يورو فقط نظير إتمام الصفقة".

وأضاف:" أن خورخي مينديز، وكيل رودريجيز ورافائيل لياو جناح ميلان، عرض على الروسونيري إتمام صفقة تبادلية مع إيفرتون تضم اللاعبين".

وتابع:"ميلان لديه شكوك بشأن الحالة الجسدية لرودريجيز، وعدم انتظامه في المشاركة بالمباريات خلال المواسم الأخيرة".

وأختتم:"و سيعقد مسؤولي ميلان اجتماع ظاري مع مينديز، الأسبوع المقبل، لتقييم جدوى صفقة رودريجيز".

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