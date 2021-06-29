بيراميدز يطلب عبدالله جمعة من الزمالك

أبدى نادي بيراميدز، رغبته في الحصول على خدمات عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واوضحت تقارير صحفية أن هناك ترحيب من جانب عبد الله جمعة، بخطوة الانتقال لصفوف بيراميدز، خاصة في ظل الإغراءات المالية الكبيرة التي يعرضها النادي مقابل انضمامه.





وأشارت التقارير إلى أن علاقة عبد الله جمعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، توترت بشكل كبير، وعليه يفضل اللاعب الرحيل.





جدير بالذكر أن عبد الله جمعة لا يشارك بشكل أساسية مع القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتمد كارتيرون على محمد عبد الشافي.



