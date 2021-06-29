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مدرب الدنمارك يتحدث عن مواجهة التشيك في ربع نهائي كأس أمم أوروبا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:22 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
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قال كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم إنه لم يشعر باندهاش كبير إزاء تأهل المنتخب التشيكي لمواجهة فريقه في دور الثمانية بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وتغلب المنتخب التشيكي على نظيره الهولندي 2 / صفر أمس الأحد في دور الستة عشر، ليلتقي في دور الثمانية يوم السبت المقبل مع المنتخب الدنماركي الذي تغلب على منتخب ويلز 4 / صفر أمس الأول السبت في افتتاح منافسات دور الستة عشر.

وكان فوز المنتخب التشيكي على نظيره الهولندي أمس في بودابست، بمثابة واحدة من مفاجآت البطولة.

لكن هيولماند قال في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين :"بأمانة، مباراة أمس لم تكن مفاجئة بالنسبة لي، فأنا أقدر قوة المنتخب التشيكي بشكل كبير."

وأضاف :"هم يلعبون بقوة كبيرة، وهو فريق منظم وقوي للغاية من الناحية البدنية، باتريك شيك يعد من أفضل المهاجمين في أوروبا في الوقت الحالي."

ويرى المدافع الدنماركي نيكولاي بولسن أن المنتخب التشيكي يتشابه مع منتخب بلاده.

وأوضح :"كيفية تعاملهم مع المباريات وكيفية تكاتفهم كفريق وتنظيمهم، هذا يتشابه معنا بشكل كبير. كرة القدم هي رياضة جماعية قبل كل شيء."

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