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الأهلي يصدم المنتخب الأولمبي بسبب أفشة

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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اتخذ جهاز الأهلي قراره بشأن مشاركة نجم الفريق محمد مجدي أفشة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في الشهر المقبل.

وطلب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي في الساعات الماضية من سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي ضم محمد مجدي أفشة في أولمبياد طوكيو وذلك في حالة تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في منتصف الشهر المقبل .

وقوبل طلب شوقي غريب بالرفض التام من جانب سيد عبد الحفيظ بسبب احتياج القلعة الحمراء لخدمات أفشة بالتزامن مع عدم جاهزيته من الناحية الطبية بنسبة 100%.

يذكر أن محمد مجدي أفشة يعتبر من أهم العناصر التي يضع عليها الجهاز الفني للأهلي آمالا كبيرة لمواصلة المنافسة على جميع البطولات والألقاب.

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