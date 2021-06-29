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جدول مواعيد مباريات اليوم الرابع في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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انتهى اليوم الثالث من مرحلة دور ال16 بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، وسط مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها خروج وصيف النسخة الماضية المنتخب الفرنسي، بعد خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب السويسري.

انتظر منتخب سويسرا حتي الدقيقه 15 ليسجل الهدف الأول عن طريق مهاجمه سيفيرو فيتش، ليعادل بعدها كريم بنزيما النتيجة لصالح المنتخب الفرنسي عند الدقيقة 57 من زمن الشوط الثاني.

يعود اللاعب ذاته بعدها بدقائق وخاصة عند الدقيقة 59 ويسجل هدف التقدم لصالح فرنسا، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف.

ويختتم بول بوجبا أهداف المنتخب الفرنسي، بتوقيعه على الهدف الثالث في اللقاء بحلول الدقيقة 75 من زمن المباراة, ليرتفع بذلك آمال الفرنسيين في بلوغ الدور التالي من البطولة.

لكن يعود منتخب سويسرا ويقلص الفارق لهدف واحد عند الدقيقة 81 من زمن المباراة, عن طريق مهاجمه سيفيرو فيتش، قبل أن يوقع المهاجم جافرانوفيتش على هدف التعادل للمنتخب السويسري في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليحتكم بعدها الفريقان لركلات الترجيح ويحسمها منتخب سويسرا لصالحه ب5 ركلات مقابل 4 ركلات للمنتخب الفرنسي.

وودع منتخب كرواتيا البطولة على يد منتخب إسبانيا، بعد خسارته العريضه بخماسية في اللقاء الذي أقيم بينهما على ستاد باركن الدنماركي.

ومن المقرر أن تستكمل باقي ايام دور ال16 بكأس الأمم الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر يونيو الجاري.

يواجه منتخب إنجلترا نظيره الألماني، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانت بطرسبرج الروسي.

كما يواجه منتخب بلجيكا منتخب إيطاليا، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب آليانز آرينا الألماني.

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