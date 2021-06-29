Advertisements

تقارير جزائرية: الزمالك يستهدف كريم عريبي

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
أشارات تقارير صحفية جزائرية، أن مهاجم النجم الساحلي السابق ونادي نيم الفرنسي، كريم عريبي، في طريقه لتوقيع عقود الانضمام إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لما ذكرته شبكة "DZFoot" الجزائرية، أن نادي الزمالك يرغب في استغلال وضع عريبي السيء في ناديه الفرنسي وعدم مشاركته في المباريات لضمه وتدعيم صفوفه الهجومية بالموسم القادم.

شارك عريبي مع نادي نيس في 13 مباراة فقط في الموسم الماضي،لكن يؤكد التقرير أنه سيعود إلى إفريقيا مرة أخرى بعد أن كان أحد المهاجمين المهمين في النجم الساحلي في موسم 2019/2020.

يبلغ الجزائري من العمر 27 عامًا، وهذه ليست المرة الأولى التي تهتم فيها الأندية المصرية بضم عريبي حيث كانت هناك بعد العروض قبل الانتقال إلى فرنسا من قبل الأهلي وبيراميدز.

ولكن أكدت الشبكة الجزائرية بأن عريبي قد قرر الانضمام إلى الزمالك في الموسم المقبل وسيوقع قريبًا على العقود الرسمية

أخبار تهمك

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدم المنتخب الأولمبي بسبب أفشة

منذ ساعة

أستاذ موارد مائية: إثيوبيا بدأت الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 15 دقيقة

زوجان يتنازلان عن أطفالهما.. ومركز الإيواء: "الأب مش جاهل ومقتدر"

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 12 ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 14 ساعة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 7 ساعات

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

06:24 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة