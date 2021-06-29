تقارير جزائرية: الزمالك يستهدف كريم عريبي

أشارات تقارير صحفية جزائرية، أن مهاجم النجم الساحلي السابق ونادي نيم الفرنسي، كريم عريبي، في طريقه لتوقيع عقود الانضمام إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقا لما ذكرته شبكة "DZFoot" الجزائرية، أن نادي الزمالك يرغب في استغلال وضع عريبي السيء في ناديه الفرنسي وعدم مشاركته في المباريات لضمه وتدعيم صفوفه الهجومية بالموسم القادم.





شارك عريبي مع نادي نيس في 13 مباراة فقط في الموسم الماضي،لكن يؤكد التقرير أنه سيعود إلى إفريقيا مرة أخرى بعد أن كان أحد المهاجمين المهمين في النجم الساحلي في موسم 2019/2020.





يبلغ الجزائري من العمر 27 عامًا، وهذه ليست المرة الأولى التي تهتم فيها الأندية المصرية بضم عريبي حيث كانت هناك بعد العروض قبل الانتقال إلى فرنسا من قبل الأهلي وبيراميدز.





ولكن أكدت الشبكة الجزائرية بأن عريبي قد قرر الانضمام إلى الزمالك في الموسم المقبل وسيوقع قريبًا على العقود الرسمية



