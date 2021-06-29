موعد مباراة البرازيل في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا

حسم المنتخب البرازيلي تأهله للدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعدما أنهى المجموعات في صدارة المجموعة.





وتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثانية، والتي كانت تضم منتخبات بيرو - كولومبيا - الاكوادور - فنزويلا.





استطاع منتخب السامبا إنهاء مرحلة المجموعات بتصدره للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، من 4 مباريات حقق الفوز في 3 منها وتعادل في مباراة وحيدة أمام منتخب الاكوادور بهدف لمثله.





ومن المقرر أن يلعب المنتخب البرازيلي الدور ربع النهائي في الثالث مطلع شهر يوليو المقبل بمواجهتة لرابع المجموعة الأولي.





جدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم منتخبات الأرجنتين - باراجواي- تشيلي - أوروجواي - بوليفيا.



