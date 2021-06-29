Advertisements

موعد مباراة البرازيل في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
حسم المنتخب البرازيلي تأهله للدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعدما أنهى المجموعات في صدارة المجموعة.

وتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الثانية، والتي كانت تضم منتخبات بيرو - كولومبيا - الاكوادور - فنزويلا.

استطاع منتخب السامبا إنهاء مرحلة المجموعات بتصدره للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، من 4 مباريات حقق الفوز في 3 منها وتعادل في مباراة وحيدة أمام منتخب الاكوادور بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب البرازيلي الدور ربع النهائي في الثالث مطلع شهر يوليو المقبل بمواجهتة لرابع المجموعة الأولي.

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم منتخبات الأرجنتين - باراجواي- تشيلي - أوروجواي - بوليفيا.

أخبار تهمك

الأهلي يصدم المنتخب الأولمبي بسبب أفشة

منذ ساعة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 12 ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 14 ساعة

زوجان يتنازلان عن أطفالهما.. ومركز الإيواء: "الأب مش جاهل ومقتدر"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ موارد مائية: إثيوبيا بدأت الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

06:24 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة