الزمالك يفاوض أسوان لخطف نجم الفريق

يتفاوض مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي مع نادي أسوان من أجل ضم مدافع الفريق الأول لكرة القدم، محمود شبانة، بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، لضمه خلال الفترة المقبلة.





ووافق مسئولو نادي أسوان على رحيل محمود شبانة، مدافع الفريق إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.





واشترط مسئولو أسوان تأجيل المفاوضات لحين الانتهاء من المباريات المقبلة في بطولة الدوري وضمان البقاء في المسابقة ليتم بعدها التفاوض على القيمة المالية حفاظًا على تركيز اللاعب مع الفريق.





ويبحث كارتيرون عن مدافع مميز لضمه لصفوف الزمالك خلال الموسم المقبل مع ارتفاع أسهم رحيل محمد عبد السلام بسبب غيابه عن المشاركة مع الفريق.





ونجح مسئولو الزمالك مؤخرا في تجديد التعاقد مع محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، والإبقاء عليه، حيث كان يتبقى موسم واحد فقط في عقده مع الفريق.



