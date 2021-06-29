تكرار سيناريو مصطفي محمد.. جالطة سراي يخطط لضم الأهلي

يرغب نادي جالطة سراي التركي، في تكرار سيناريو التعاقد مع مصطفى محمد، باستقدام نجم الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يرغب نادي جالطة سراي في استعارة الدولي المالي أليو ديانج نجم خط وسط الأهلي، في الموسم المقبل مع خيار أحقية الشراء.





وبحسب صحيفة "takvim" التركية، فإن جالطة سراي بدأ الخطوات الفعلية للتعاقد مع ديانج، بإرسال طلب رسمي للأهلي، لحسم التفاوض مع النجم المالي.





وتابعت الصحيفة، أن جالطة سراي يرغب في وضع بند، يسمح له بأحقية شراء عقد ديانج عقب نهاية إعارته.





وساهم أليو ديانج في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي، بجانب الفوز بلقب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر الأفريقي، والتأهل لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم.



