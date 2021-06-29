موعد مباراة الدنمارك والتشيك في دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يترقب عشاق الكرة الأوروبية مباراة منتخب الدنمارك ومنتخب التشيك وذلك ضمن مباريات دور الثمانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.





احتل منتخب الدنمارك المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط وذلك في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليتأهل إلى دور الستة عشر الذي واجه فيه منتخب ويلز وفاز عليه برباعية نظيفة.





في حين احتل منتخب التشيك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 ليتأهل إلى دور الستة عشر من ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وواجه منتخب هولندا وفاز عليه بثنائية ليضرب موعدا مع منتخب الدنمارك.





ومن المقرر أن تنطلق مباراة الدنمارك و التشيك يوم السبت 3 يوليو 2021 على ملعب باكو الأولمبي في مدينة باكو في إذربيجان.





وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقي ت مصر والساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



