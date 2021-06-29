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بلاسيدو دومينغو يقود الأوركسترا في أوبرا "شمشون ودليلة" ببطرسبورغ

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
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يتولى المغني الإسباني، بلاسيدو دومينغو، يوم الاثنين قيادة أوركسترا مسرح ماريينسكي في بطرسبورغ حيث ستعرض تحت إشرافه أوبرا "شمشون ودليلة" لكامي سان صانس. وذلك على الخشبة الجديدة للمسرح بمشاركة كبار العازفين في الفرقة.

أما الأربعاء المقبل فيشهد حفل زارزويلا الموسيقي مع بلاسيدو دومينغو وذلك في إطار برنامج "نجوم الليالي البيضاء الذي يعد، بلاسيدو دومينغو، من ألمع نجومه. 

وقال المغني الإسباني:" إن زرزويلا هي  ظاهرة خاصة بالنسبة إلي، إذ أن والديّ كانا فنانيْن في تلك المسرحية الموسيقية الإسبانية. وكانت موسيقى زارزويلا أول موسيقى سمعتها في عمري حتى قبل أن أرى النور، لأن أمي كانت تغني في زارزويلا وهي في الشهر التاسع من الحمل".

سترافق الحفل الموسيقي "Zarzuela with Placido Domingo" الأوركسترا السيمفوني للمسرح تحت قيادة قائد الأوركسترا الإسباني، جوردي برناز. 

ويتضمن البرنامج مقتطفات من زارزويلات جيرونيمو خيمينيز، ريفيريانو سوتولو، خوان فيرتا، أسينجو باربيري، خوسيه سيرانو ، مانويل فرنانديز كاباييرو، وإنريكي جرانادوس، جاسينتو غيريرو ، مانويل بينيلي، بابلو سوروسابال،  فيديريكو مورينو توروبا، بابلو لونا، ومؤلفات مانوئيل دي فالا. 

يذكر أن زارزويلا هي نوع من المسرح الموسيقي الإسباني المعروف منذ القرن الـ17. وبدأ العديد من المطربين الإسبان رحلتهم الإبداعية في زارزويلا، ومن بينهم نجوم المسرح العالمي، مثل ألفريدو كراوس وتيريزا بيرجانزا. 

يرتبط هذا القالب الموسيقي أيضا بإبداع بلاسيدو دومينغو، الذي شارك في شبابه، أثناء إقامته في المكسيك، في أداء زارزويلا وذلك بعد أن أصبح بالفعل أستاذا للأوبرا.

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