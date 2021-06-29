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"انتظرونا غدًا في المحكمة".. هل حسام حبيب سيقاضي والده؟

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 05:39 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشر الفنان حسام حبيب، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو برفقة الفنانة شيرين عبدالوهاب وابنتها ليرد على منتقديه.

وبدأ المقطع مازحا قائلا:" أي رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين؟، وواخد كل كريدت كارد بتاعتها؟، بكرة نعملكم فيديو من المحكمة".

ورد خلال الفيديو على منتقديه، وطمئن الجمهور على علاقته بشيرين، وظهر الثنائي محتضنين بعضهم.

ودافعت شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب ووالدته، بعد التسريب الصوتي المسجل لوالد الفنان حسام حبيب، وأكدت أن ماتردد خلال المقطع غير صحيح بالمرة، أن حسام حبيب غير مسؤول عن أي توكيلات خاصة بها.


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شيرين عبدالوهاب شيرين حسام حبيب

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