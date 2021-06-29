Advertisements

من التنمر للاعتداء والضرب.. 4 حوادث استهدفت الفتيات وهزت الرأي العام خلال أسبوع

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 06:59 ص
المحررة مع إحدى الضحايا
المحررة مع إحدى الضحايا
إيريني صفوت
Advertisements
شهدت الأيام الماضية، عددًا من الوقائع التي تعرضت لها عدد من الفتيات في مصر، تمثلت في التنمر ببعضهن، والتحرش بالبعض الآخر، إلا أن المجتمع انتفض سريعًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة الفتيات للحصول على حقهن.

واقعة الفستان
قبل أيام قليلة كشفت فتاة تدرس في كلية الآداب بجامعة طنطا، تدعى حبيبة طارق، عن تعرضها للتنمر من قبل بعض المراقبات في الامتحانات، وأن إحداهن قالت لها: "هو إنتي نسيتي تلبسي البنطلون!" للتنمر عليها حيث إنها كانت ترتدي فستانًا.

الواقعة أثارت ضجة واسعة وتضامن مع الفتاة الكثيرون، وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة، كما أعلنت الجامعة إحالة الواقعة إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لردع من يفكر في تكرارها مرة أخرى.

واقعة الحجاب
ما هي إلا ساعات قليلة مرت على واقعة "فتاة الفستان" حتى خرجت دينا هشام ابنة طبيبة العلاقات الأسرية هبة قطب، وكشفت عن تعرضها للتنمر بسبب ارتداءها مايوه شرعي "بوركيني"، حيث منعتها إدارة نادٍ شهير من النزول به إلى حمام السباحة في النادي.

الواقعة أيضا أثارت غضبًا شديدًا وأعلن المجلس القومي للمرأة أيضا تضامنه الكامل مع الفتاة، وكل فتيات مصر اللاتي قد يتعرضن لأي مضايقات في الشارع، أو أي مكان، ودعاهن إلى الكشف عما يحدث لهن بجرأة وألا يصمتن على ما يحدث.

التحرش بفتاة في ميكروباص
بعد ساعات قليلة من التضامن الكبير الذي حصلت عليه "فتاة الحجاب"، أعلنت فتاة تدعى "أسماء عادل محمد" تبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وتعمل خبيرة تجميل، تعرضها للتحرش في أحد "الميكروباصات" أثناء ذهابها من الوراق إلى المريوطية.

وقالت الفتاة في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن هذا الشخص جلس إلى جوارها، وشغل فيلمًا إباحيًا وعرض شاشة الهاتف المحمول عليها، فصرخت في وجهه، وبعد محاولات كثيرة مع الموجودين في الميكروباص اضطر الرجل للنزول من السيارة.

وشددت على أن هذا الشخص مريض، ويجب محاسبته، وبعد أن ارتفع صراخها اضطروا لإنزاله، وبعدها حاول ضربها من شباك السيارة، وهو لم يدري أنها صورته ونزلت الفيديو على "السوشيال ميديا"، مؤكدة: "أنا عايزة حقي، وحق كل بنت تم التحرش بها، وإحنا مش هنقبل أي تعدي لفظي أو جسدي علينا، واتهمني إني مش كويسة.. طب أنا لو مش كويسة كنت قبلت اللي هو عمله، واللي زعلني أكتر إن الناس وقفوا معاه رغم إنه غلطان.. طب لية!! أنا كواحدة بنت مقبلش التعدي على أي حد.. لية محدش وقف جنبي".

واقعة فتاة العمرانية
في نفس هذا التوقيت، تعرضت فتاة أخرى في منطقة العمرانية للتحرش والصفع على وجهها، وانتشر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحظة صفع الفتاة على وجهها وانتشر كالنار في الهشيم.

استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى أقوال "ليلى. م" التي تعرضت للصفع والتحرش في وسط الشارع بمنطقة العمرانية، ووالدتها السيدة "هبة.ر" حول الواقعة.

وأكدت السيدة في أقوالهما أمام النيابة، أنها لديها فتاتين إحداهما في الثانوية العامة، وهي "ليلى" والثانية في المرحلة الإعدادية، وبينما كانت "ليلى" مع صديقتها في طريق عودتهما إلى المنزل، كان المتهم يسير بجانبهما بسيارته الملاكي، منذ خروجهما من إحدى المكتبات، وتحرش بهما لفظيا وقال لها: "تعالي اعملك حاجة وحشة".

وقالت "ليلى" أنها ردت عليه وقالت: "انت بتقولي أنا الكلام ده!" ففوجئت به يعتدي عليها بالصفع على وجهها.

وتابعت الأم أن ابنتها تأخرت عن موعد العودة، فاتصلت بها، فوجدتها تستغيث وعندما نزلت "لقتها مرمية على الأرض" فاخذتها، وذهبت إلى المنزل ثم ذهبا إلى الشرطة وحررا محضرا ضده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاة الفستان فتاة العمرانية فتاة الحجاب صفع فتاة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 11 ساعة

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 8 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يقهر الاتحاد السكندري ويتوج بطلًا لدوري كرة السلة

منذ حوالي 10 ساعات

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يقترب من حسم ملف المدير الفني.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"أنا شيخ مش دجال".. تفاصيل سقوط البرلماني السابق علاء حسانين

منذ 39 دقيقة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة للتنمر بفتاة الفستان في طنطا

بعد واقعة "فتاة الفستان".. مفيد فوزي لـ رئيس جامعة طنطا: رأيك إية؟

"فرجني على فيلم إباحي والناس موقفوش جنبي".. "الفجر" تحاور ضحية التحرش في الهرم: "اتهنت وعايزة حقي" (فيديو وصور)

أقوال صادمة لضحية التحرش في العمرانية.. ووالدتها: "لقتها مرمية على الأرض"

ننشر أقوال صديقة ضحية التحرش في العمرانية: "المتهم زقني وأنا اللي صورته"

نشرة حوادث "الفجر": أقوال صادمة لضحية التحرش في العمرانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

06:24 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة