مهرجان كان: تونسية ومصري في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة









أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام 2021 عن اختيار المخرجة التونسية كوثر بن هنية لترأس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة للدورة 74 والتي ستمنح جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير.





واختيار مهرجان كان السينمائي للمخرجة التونسية بن هنية لترأس اللجنة التحكيمية لمنجزها السينمائي المهم ولحصد أفلامها الجوائز في مختلف المهرجانات الدولية، ومنها فيلمها الأخير "الرجل الذي باع ظهره" الذي رشح لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وفوزه بجائزة هورايزن لأفضل فيلم في مهرجان فنيسيا السينمائي الدولي.



