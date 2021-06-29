اليوم.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 50

تحتفل اليوم النجمة نوال الزغبي، بعيد ميلادها الـ 50، وهي مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت "بالنجمة الذهبية".





وتُعد الزغبي، واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا.





غنت بكل اللهجات العربية (اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقي والمغرب العربي).





انطلاقتها بدأت مع ألبوم عايزة الرد الذي حقق نجاحا" قياسيا.، ومع البوم ماندم عليك اثبتت وجودها ونجوميتها عربيا وخصوصا في دول الخليج العربي.





ومع صدور البوم طول عمري كانت النقلة نحو العالمية حيث أصبحت النجمة نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية (بيبسي).











