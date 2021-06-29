Advertisements

اليوم.. نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلادها الـ 50

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements
تحتفل اليوم النجمة نوال الزغبي،  بعيد ميلادها الـ 50، وهي مغنية لبنانية تحمل الجنسية الكندية لُقبت "بالنجمة الذهبية".

وتُعد الزغبي، واحدة من أشهر المغنيات اللبنانيات في العالم العربي حيث قدمت العديد من الألبومات الغنائية التي حققت مبيعات كثيرة، وحصلت على الكثير من الجوائز، وقامت بحملات دعائية لشركات عالمية كشركة بيبسي وموتورولا.

غنت بكل اللهجات العربية (اللبنانية، المصرية، الخليجية، العراقي والمغرب العربي). 

انطلاقتها بدأت مع ألبوم عايزة الرد الذي حقق نجاحا" قياسيا.، ومع البوم ماندم عليك اثبتت وجودها ونجوميتها عربيا وخصوصا في دول الخليج العربي.

 ومع صدور البوم طول عمري كانت النقلة نحو العالمية حيث أصبحت النجمة نوال الزغبي أول وجه إعلاني من الشرق الأوسط لشركة المشروبات الغازية العالمية (بيبسي).



أخبار تهمك

خبطتين في الراس|"آبي أحمد" يلملم أشلائه في تيجراي ومصر تصفعه بتنسيق ناري مع الخرطوم

منذ حوالي 9 ساعات

زوجان يتنازلان عن أطفالهما.. ومركز الإيواء: "الأب مش جاهل ومقتدر"

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة من نار.. الزمالك يتحرك لضم "سفاح إفريقيا"

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن صفقة انتقال محمد إبراهيم للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

منذ حوالي 12 ساعة

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أستاذ موارد مائية: إثيوبيا بدأت الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن تسجيل 33 حالة وفاة بكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يبلغ موسيماني بقرار جديد بشأن بواليا

منذ حوالي 3 ساعات

رفض مقترح سوداني وتنسيق بين القاهرة والخرطوم.. تطورات مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

التحقيقات تكشف تفاصيل جديدة حول المتحرش بفتاة العمرانية

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصدم المنتخب الأولمبي بسبب أفشة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:04 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي.. تعرف عليها

عاجل.. الأهلي ينقذ لاعبي بيراميدز من عقوبات مغلظة

08:33 م

عاجل.. القبض على حسن راتب صاحب قناة المحور

12:51 ص

كايزر تشيفز يصدم الأهلي بشأن موعد النهائي

06:24 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقته الأولى بالصيف

02:10 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة