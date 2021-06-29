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لطلاب الثانوية العامة 2021.. خطوات التغلب على التوتر في فترة الامتحانات

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:36 ص
بوابة الفجر
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نقدم في السطور التالية لطلاب الثانوية العامة 2021، بعض النصائح للتغلب على الاجهاد والتوتر في فترة الامتحانات، وهي كالتالي:

- لكى تشعر بالراحة النفسية والتغلب على القلق يجب أن تكون البيئة المحيطة بك مرتبة وهادئة.

- اقرأ شيئا لقضاء وقت الفراغ نظرا لأن القراءه تقلل التوتر بنسبة تصل إلى 68%، فالقراءة تريح جسدك عن طريق خفض معدل ضربات القلب وتخفيف التوتر.

- قلل من تناول السكر لأنه كلما زادت كمية السكر التي تتناولها  كلما شعرت بالتوتر.

- تقليل استخدام الهاتف: تظهر الأبحاث أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة لا يسبب التوتر فحسب ، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على صحتك العقلية.

- احصل على قسط كاف من النوم، التوتر والنوم بينهما علاقة ثنائية الاتجاه، فالإجهاد يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة.

- في نهاية كل يوم ، اكتب 3 من إنجازاتك لا يهم حجم هذه الإنجازات الكبيرة أو الصغيرة.

- ممارسه الرياضة لما لها آثار إيجابية على الرفاهية والحد من التوتر.

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