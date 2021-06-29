لطلاب الثانوية العامة 2021.. خطوات التغلب على التوتر في فترة الامتحانات

نقدم في السطور التالية لطلاب الثانوية العامة 2021، بعض النصائح للتغلب على الاجهاد والتوتر في فترة الامتحانات، وهي كالتالي:





- لكى تشعر بالراحة النفسية والتغلب على القلق يجب أن تكون البيئة المحيطة بك مرتبة وهادئة.





- اقرأ شيئا لقضاء وقت الفراغ نظرا لأن القراءه تقلل التوتر بنسبة تصل إلى 68%، فالقراءة تريح جسدك عن طريق خفض معدل ضربات القلب وتخفيف التوتر.





- قلل من تناول السكر لأنه كلما زادت كمية السكر التي تتناولها كلما شعرت بالتوتر.





- تقليل استخدام الهاتف: تظهر الأبحاث أن الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة لا يسبب التوتر فحسب ، بل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير سلبي على صحتك العقلية.





- احصل على قسط كاف من النوم، التوتر والنوم بينهما علاقة ثنائية الاتجاه، فالإجهاد يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة.





- في نهاية كل يوم ، اكتب 3 من إنجازاتك لا يهم حجم هذه الإنجازات الكبيرة أو الصغيرة.



