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"شديد الحرارة".. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ×7 نقاط

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية بعض النقاط التي تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع، وعن التفاصيل إليكم التالي:

- يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

- يسود طقس حار على السواحل الشمالية.

- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

- حالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- تشهد القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

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