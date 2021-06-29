"شديد الحرارة".. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء ×7 نقاط

ننشر لكم في السطور التالية بعض النقاط التي تكشف عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع، وعن التفاصيل إليكم التالي:





- يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.





- يسود طقس حار على السواحل الشمالية.





- يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





- حالة الطقس ليلا، يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.





- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



