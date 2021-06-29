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لخريجي الإعدادية.. ننشر شروط التقدم لـ مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط التي يجب اتباعها قبل التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية للحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب بشهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتستعرض بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها الكرام تفاصيل وشروط التقدم لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، وهي كالتالي:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى القاهرة، الجيزة، القليوبية.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

-  ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

- يحصل الطالب على شهادة ذات جودة عالية.

- يحصل الطالب على تدريبات عملية مع الشريك الصناعي.

- يحصل الطالب على فرصة عمل.

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