لطلاب الثانوية.. نصائح مهمة للوقاية من كورونا خلال فترة الامتحانات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 نصائح مهمة يجب على طلاب الثانوية اتباعها للحفاظ على أنفسهم والوقاية من فيروس كورونا المستجد في فترة الامتحانات.





وأعلنت الوزارة عن الإجراءات التي يجب على طلاب الثانوية اتباعها للوقاية من كورونا أثناء أداء الامتحانات، والتي تتمثل في التالي:





- الحفاظ علي التباعد البدني بمسافة لا تقل عن متر قبل وأثناء الامتحانات.

- ضرورة ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة.

- الحفاظ على نظافة اليد باستمرار.



