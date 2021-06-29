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تعرف على الأعراض الجديدة لـ"فيروس كورونا" بعد تلقي التطعيم

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
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يمكن أن تأتي إعادة العدوى بعد تلقي التطعيم ضد كورونا، حيث أن هناك أعراض جديدة بعد تلقي التطعيم يمكن أن تظهر على الأشخاص وتبين أنه قد تم إصابتهم بفيروس كورونا، والتي لا يمكن تجاهلها ونسيانها، وزيارة الطبيب في أقرب وقت، وهذا بجانب الأكثر شيوعًا لـ كورونا والتي قد تشمل - الحمى ، والصداع ، والعيون الوردية ، وانخفاض مستوى الأكسجين ، والألم في الجسم ، وفقدان الرائحة والتذوق ، وما إلى ذلك، وعن أعراض مرض كورونا بعد التطعيم:

1. العطس المستمر
كشف الباحثون أن العطس من أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا لإعادة العدوى بعد التطعيم بـ كورونا.

2. صعوبة في التنفس
يهاجم الفيروس بشكل عام الرئتين مما يؤثر في النهاية على مستوى الأكسجين في الجسم، مما يؤدي إلى صعوبة في التنفس، وقد يجد الشخص المصاب بالفيروس مرة أخرى صعوبة في التنفس وإيصال الهواء بالكامل إلى رئتيه.

3. تورم الغدد
 يجب أن تختفي هذه الأعراض الخاصة في يوم أو يومين بعد التلقيح، وفي حالات نادرة ، عندما يعاني الفرد من تورم مستمر في الغدة - هناك فرص لإعادة الإصابة بـ كورونا.

4. ألم في الأذن
قد يكون هذا علامة على عودة الإصابة بـ الفيروس، ووفقًا للخبراء ، أثبت العديد من المرضى إصابتهم بفيروس كورونا حتى بعد التطعيم الكامل.

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