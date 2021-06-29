الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم بأغلب الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حيث يسود استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء.





وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وعن حالة الطقس ليلا، فأوضحت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



