خطوات سريعة اتبعها لحماية حساباتك البنيكة عند سرقة هاتفك

هناك مجموعة من الخطوات السريعة والسهلة التي يجب اتباعها لحماية حساباتك البنيكة عند سرقة هاتفك الذكي؛حفاظا على أموالك:

- اتصل بشركة المحمول الخاصة بك وقم بحظر شريحة الهاتف على الفور لكي لا يتمكن اللصوص من الوصول إلى OTPs للخدمات المالية أو الرسائل الشخصية الأخرى.





- قم بحظر الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول عن طريق الا تصال بالبنك الذى تتعامل معه وهذا قد يستغرق بعض الوقت حتى يقوم مشغل الاتصالات الخاص بك بحظر بطاقة SIM الخاصة بك.





- قم بزيارة البنك شخصيًا وتغيير رقم الهاتف المحمول المرتبط بحسابك المصرفي مع إعادة تعيين جميع كلمات المرور.





- قم بإلغاء تنشيط دفع UPI من حساباتك المصرفية المرتبطة على رقم الهاتف.





- قم بحظر الوصول إلى Paytm أو Google Pay أو محافظ الهاتف المحمول الأخرى عن طريق التواصل مع خدمة محفظة الهاتف المحمول المقدمة إما من خلال التطبيق أو عن طريق الاتصال بمكتب مساعدة تم التحقق منه لمنع الوصول إليهم.





- قم بحظر الوصول إلى حسابات الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني والخدمات الأخرى عبر الإنترنت



