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"النعناع"أبرزها.. أعشاب تساعد في إنقاص الوزن
الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:15 ص
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هناك العديد من الأعشاب التي نستخدمها يوميًا في وجباتنا يمكن أن تكون أكثر فائدة لفقدان الوزن، للحصول على جسم مثالي وقوام ممشوق تعرف على الأعشاب التالية:
النعناع
يجعلك تشعر بجوع أقل عند تناوله، وهذا بدوره سيساعد على إنقاص الوزن يساعد النعناع في التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، خاصة عند النساء.
البقدونس
يساعد في التخلص من احتباس الماء وتخفيف الانتفاخ، محتوى الألياف في البقدونس مرتفع جدا، مما يجعله عشبًا مثاليًا لفقدان الوزن.
الكركم
يقلل من دهون البطن ، يمنع مركب الكركمين تخليق الدهون ويزيد الكركم من إنتاج العصارة الصفراوية ، التي يستخدمها الجسم لاستحلاب الدهون.
الزنجبيل
تساعد مكملات الزنجبيل بشكل كبير في تقليل وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الفخذ، يساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومستويات الأنسولين.
الحلبة
تساعد الحلبة أيضًا في حالات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري كما أنها تساعد في التحكم في الشهية بفضل محتواها من الألياف، مما يؤدى لإنقاص الوزن.
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