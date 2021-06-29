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نصائح مهمة اتبعيها لإنقاص الوزن بشكل فعال

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:19 ص
بوابة الفجر
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هناك بعض النصائح التي تساعد عند اتباعك نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن والحفاظ على الصحة، والحصول على قوام ممشوق ووزن مثالي:

ابتعدي عن الأنظمة الغذائية السريعة
الابتعاد عن الحميات الغذائية السريعة التي تعد بنتائج سريعة مع القليل من العمل، فأي خسارة في الوزن ستحققها ستكون قصيرة الأجل.

اتباع حمية البحر المتوسط
النظام الغذائي المتوسط يحسن صحة القلب وصحة الدماغ وطول العمر، حيث يحتوي على الكثير من الخضار والفواكه ، والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون) ، والأسماك الدهنية ، والحبوب الكاملة والبقوليات ، وكمية صغيرة من اللحوم والدواجن الخالية من الدهون.

اتباع نظام الصيام المتقطع
بدلًا من تناول الطعام على مدار اليوم، ركز على تناول الطعام في فترة زمنية أصغر، حيث يساعدك الصيام بعد العشاء على تجنب تناول الوجبات الخفيفة في المساء.

والالتزام بجدول الأكل نفسه كل يوم، ومن المهم الحفاظ على رطوبة جيدة مع المشروبات الخالية من السعرات الحرارية مثل الماء والشاي كلما كنت صائمًا.

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