1661 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل1661 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" و44 وفاة في البلاد، ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و507453 والوفيات إلى 232608.

ورجحت الحكومة المكسيكية، أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير.

وأفادت بيانات الصحة المكسيكية، بارتفاع الحصيلة الحقيقية للوفيات بنسبة 60 في المئة على الأقل بالمقارنة بالحالات الموثقة.