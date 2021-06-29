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اعرف تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 08:41 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 في الامارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
 
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا و غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق. وحركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.

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