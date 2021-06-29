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فرقة "تقاسيم عربية" تحيي تراث الزمن الجميل في ساقية الصاوي 12 يوليو

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:01 ص
بوابة الفجر
أ ش أ
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يستعد فناني فرقة "تقاسيم عربية" للموسيقى والغناء,لإحياء حفل ساهر على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في 12 يوليو المقبل.

ويقدم أعضاء الفرقة بقيادة مؤسسها المايسترو الفنان محمد خيري, مزيجا من الموسيقى العربية والغناء يتضمن باقة من أغاني عمالقة الزمن الجميل بشكل معاصر دون تحريف فيها أو استحداث ومن أبرز المطربين نجاة الصغيرة وكوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفيروز وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بالإضافة إلى تقديمهم لبعض أغاني المطربين الحاليين.

يذكر أن فرقة "تقاسيم عربية" أسسها الفنان محمد خيري عام 2017, وتهدف إلى إحياء التراث الغنائي القديم وقدمت الفرقة منذ تأسيسها حفلات عدة ناجحة من بينهم معرض الكتاب وبيت السحيمي, ومسرح طلعت حرب وساقية الصاوي.

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