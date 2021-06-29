فرقة "تقاسيم عربية" تحيي تراث الزمن الجميل في ساقية الصاوي 12 يوليو









يستعد فناني فرقة "تقاسيم عربية" للموسيقى والغناء,لإحياء حفل ساهر على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي في 12 يوليو المقبل.





ويقدم أعضاء الفرقة بقيادة مؤسسها المايسترو الفنان محمد خيري, مزيجا من الموسيقى العربية والغناء يتضمن باقة من أغاني عمالقة الزمن الجميل بشكل معاصر دون تحريف فيها أو استحداث ومن أبرز المطربين نجاة الصغيرة وكوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفيروز وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بالإضافة إلى تقديمهم لبعض أغاني المطربين الحاليين.



