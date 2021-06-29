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وزير الخارجية الأمريكي: القوات الأجنبية سترحل قريبا من ليبيا

الثلاثاء 29/يونيو/2021 - 09:24 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأجنبية سترحل قريبا من ليبيا، وعملية الانسحاب ستستغرق بعض الوقت، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

تأكيد دولي جديد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا، جاء في البيان الختامي لمؤتمر برلين 2 بشأن ليبيا، الذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر مع استمرار الحوار الوطني الشامل بين الليبيين.

 

أوصى المؤتمر الذي استضافته العاصمة الألمانية بمشاركة دولية كبيرة بضرورة العمل المستمر على سحب كافة المرتزقة والميليشيات، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحدة، وضمان التخصيص العادل والشفاف لموارد الدولة، وإجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

ودعا البيان الختامي الجميع إلى دعم التنفيذ الكامل للحل السياسي، فهل بات انسحاب المرتزقة من ليبيا قريبا؟.

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الكلمات المفتاحية

ليبيا المرتزقة أمريكا

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