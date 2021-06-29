طريقة تحضير وافل الشوفان الصحي

المقادير

- الشوفان : كوب

- السكر الأسمر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- زيت جوز الهند : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- الماء : ثلثان الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة





طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الشوفان، البايكنغ باودر، زيت جوز الهند، البيض، الماء والسكر ونكهي بالملح والقرفة.

اخلطي المكونات حتى تتداخل.

سخّني ماكينة الوافل واسكبي داخلها القليل من العجينة، واطهي الوافل حتى يصبح ذهبي اللون.